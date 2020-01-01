Что лучше: Intel Core i3 7020U на 2.3 ГГц или i3 5005U на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.