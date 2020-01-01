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Intel Core i3 7020U против i3 6100

Intel Core i3 7020U
Intel Core i3 7020U
VS
Intel Core i3 6100
Intel Core i3 6100

Что лучше: ноутбучный Intel Core i3 7020U на 2.3 ГГц или десктопный i3 6100 на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6100 and 7020U
Причины выбрать Intel Core i3 7020U
  • На 71% ниже чем у Core i3 6100 пиковое энергопотребление – 15 vs 51 Ватт
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i3 6100
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2133

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 7020U
1327
Core i3 6100 +67%
2220
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 7020U
2548
Core i3 6100 +61%
4095
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 7020U
1301
Core i3 6100 +62%
2106

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 7020U и i3 6100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 апреля 2018 1 сентября 2015
Цена в момент релиза 281 долларов 117 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Skylake
Номер модели i3-7020U i3-6100
Сокет BGA-1356 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 620 Intel HD Graphics 530

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.3 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 23x 37x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 51 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR4-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 7020U Сайт Intel Core i3 6100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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