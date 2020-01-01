Intel Core i3 7100 против AMD Ryzen 3 1200
Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 7100 на 3.9 ГГц или AMD Ryzen 3 1200 с 4-ядрами на 3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
70
62
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
11
14
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
52
52
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
46
47
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 7100
- На 22% ниже чем у Ryzen 3 1200 пиковое энергопотребление – 51 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen 3 1200
- Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Разблокированный множитель
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- На 3.98 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
н/д
327
Cinebench R20 (многоядерный)
1007
Ryzen 3 1200 +18%
1188
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 7100 +18%
2285
1932
Passmark CPU (многоядерный)
4281
Ryzen 3 1200 +48%
6316
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 7100 +7%
962
897
Geekbench 5 (многоядерный)
2106
Ryzen 3 1200 +36%
2868
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2017
|27 июля 2017
|Цена в момент релиза
|117 долларов
|109 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Zen
|Номер модели
|i3-7100
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.9 ГГц
|3.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|39x
|31x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|51 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-400, DDR3L-1600
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|39.74 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 7100
|Сайт AMD Ryzen 3 1200
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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