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Intel Core i3 7100 против Celeron N4000

Intel Core i3 7100
Intel Core i3 7100
VS
Intel Celeron N4000
Intel Celeron N4000

Что лучше: десктопный Intel Core i3 7100 на 3.9 ГГц или ноутбучный Celeron N4000 на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N4000 and 7100
Причины выбрать Intel Core i3 7100
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-400
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
Причины выбрать Intel Celeron N4000
  • На 88% ниже чем у Core i3 7100 пиковое энергопотребление – 6 vs 51 Ватт
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 7100 +117%
2285
Celeron N4000
1053
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 7100 +196%
4281
Celeron N4000
1446
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 7100 +135%
962
Celeron N4000
409
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 7100 +184%
2106
Celeron N4000
741

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 7100 и Celeron N4000

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 11 декабря 2017
Цена в момент релиза 117 долларов 107 долларов
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake Gemini Lake
Номер модели i3-7100 N4000
Сокет LGA-1151 BGA-1090
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Intel UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 3.9 ГГц 1.1 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 39x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 4МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 51 Вт 6 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-400, DDR3L-1600 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 7100 Сайт Intel Celeron N4000
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 16 6
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.2

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Комментарии

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