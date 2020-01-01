Intel Core i3 7100 против Celeron N4000
Что лучше: десктопный Intel Core i3 7100 на 3.9 ГГц или ноутбучный Celeron N4000 на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
70
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
52
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
46
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 7100
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-400
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
Причины выбрать Intel Celeron N4000
- На 88% ниже чем у Core i3 7100 пиковое энергопотребление – 6 vs 51 Ватт
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (многоядерный)
1007
н/д
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 7100 +117%
2285
1053
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 7100 +196%
4281
1446
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 7100 +135%
962
409
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 7100 +184%
2106
741
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|11 декабря 2017
|Цена в момент релиза
|117 долларов
|107 долларов
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Gemini Lake
|Номер модели
|i3-7100
|N4000
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1090
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 600
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|3.9 ГГц
|1.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|39x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|4МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|51 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-400, DDR3L-1600
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 7100
|Сайт Intel Celeron N4000
|Версия PCI Express
|3.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|6
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.2
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