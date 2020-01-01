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Intel Core i3 7100 против i3 1005G1

Intel Core i3 7100
Intel Core i3 7100
VS
Intel Core i3 1005G1
Intel Core i3 1005G1

Что лучше: десктопный Intel Core i3 7100 на 3.9 ГГц или ноутбучный i3 1005G1 на 1.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1005G1 and 7100
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
  • На 71% ниже чем у Core i3 7100 пиковое энергопотребление – 15 vs 51 Ватт
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 7100
4281
Core i3 1005G1 +23%
5257
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 7100 +10%
2106
Core i3 1005G1
1910

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 7100 и i3 1005G1

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 1 августа 2019
Цена в момент релиза 117 долларов 281 долларов
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake Ice Lake
Номер модели i3-7100 i3-1005G1
Сокет LGA-1151 BGA-1526
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Intel UHD Graphics G1

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 3.9 ГГц 1.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 39x 12x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 51 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-400, DDR3L-1600 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 7100 Сайт Intel Core i3 1005G1
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 -
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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