Intel Core i3 7100 против i3 10100
Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 7100 на 3.9 ГГц или i3 10100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
60
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
12
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
46
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
41
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 7100
- На 22% ниже чем у Core i3 10100 пиковое энергопотребление – 51 vs 65 Ватт
- Лучшая интегрированная графика Intel HD Graphics 630: 0.44 vs 0.38 терафлопс
Причины выбрать Intel Core i3 10100
- Появился на 3 года и 4 месяца позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 5.84 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1108 и 963 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1151
Cinebench R23 (многоядерный)
5613
Passmark CPU (одноядерный)
2375
Core i3 10100 +14%
2699
Passmark CPU (многоядерный)
4392
Core i3 10100 +110%
9207
Geekbench 5 (одноядерный)
977
Core i3 10100 +14%
1117
Geekbench 5 (многоядерный)
2139
Core i3 10100 +105%
4390
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|117 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Comet Lake-S
|Номер модели
|i3-7100
|i3-10100
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|HD Graphics 630
|UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|3.9 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|39x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|51 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|350 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1150 МГц
|1000 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|192
|TMUs
|24
|24
|ROPs
|3
|3
|Вычислительные блоки
|24
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-400, DDR3L-1600
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 7100
|Сайт Intel Core i3 10100
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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