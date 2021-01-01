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Intel Core i3 7100 против i3 10100

Intel Core i3 7100
VS
Intel Core i3 10100
Intel Core i3 7100
Intel Core i3 10100

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 7100 на 3.9 ГГц или i3 10100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100 and 7100
Причины выбрать Intel Core i3 7100
  • На 22% ниже чем у Core i3 10100 пиковое энергопотребление – 51 vs 65 Ватт
  • Лучшая интегрированная графика Intel HD Graphics 630: 0.44 vs 0.38 терафлопс
Причины выбрать Intel Core i3 10100
  • Появился на 3 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 5.84 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1108 и 963 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 7100
2375
Core i3 10100 +14%
2699
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 7100
4392
Core i3 10100 +110%
9207
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 7100
977
Core i3 10100 +14%
1117
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 7100
2139
Core i3 10100 +105%
4390

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 7100 и i3 10100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 1 мая 2020
Цена в момент релиза 117 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Comet Lake-S
Номер модели i3-7100 i3-10100
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика HD Graphics 630 UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 3.9 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 39x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 51 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 350 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1150 МГц 1000 МГц
Шейдерные блоки 192 192
TMUs 24 24
ROPs 3 3
Вычислительные блоки 24 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 7100 +16%
0.44 терафлопс
Core i3 10100
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-400, DDR3L-1600 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 7100 Сайт Intel Core i3 10100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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