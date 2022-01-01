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Intel Core i3 7100 против i3 12100

Intel Core i3 7100
VS
Intel Core i3 12100
Intel Core i3 7100
Intel Core i3 12100

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 7100 на 3.9 ГГц или i3 12100 с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12100 and 7100
Причины выбрать Intel Core i3 7100
  • На 15% ниже чем у Core i3 12100 пиковое энергопотребление – 51 vs 60 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 12100
  • Появился на 5 лет и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
  • На 41.04 ГБ/c (115%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 68% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1648 и 980 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 7100
2348
Core i3 12100 +52%
3579
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 7100
4348
Core i3 12100 +238%
14691
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 7100
980
Core i3 12100 +69%
1653
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 7100
2168
Core i3 12100 +195%
6391
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 7100 и i3 12100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Kaby Lake Alder Lake-S
Номер модели i3-7100 i3-12100
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Интегрированная графика HD Graphics 630 UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 3.9 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 39x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 51 Вт 60 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Intel UHD Graphics 730
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 192 192
TMUs 24 48
ROPs 3 24
Вычислительные блоки 24 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 7100
0.44 терафлопс
Core i3 12100
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-400, DDR3L-1600 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 7100 Сайт Intel Core i3 12100
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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