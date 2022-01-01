Intel Core i3 7100 против i3 12100F
Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 7100 на 3.9 ГГц или i3 12100F с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
60
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
12
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
46
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
41
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 7100
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
- На 12% ниже чем у Core i3 12100F пиковое энергопотребление – 51 vs 58 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
- Появился на 5 лет и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
- На 41.04 ГБ/c (115%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 72% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1687 и 980 баллов
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1635
Cinebench R23 (многоядерный)
8449
Passmark CPU (одноядерный)
2348
Core i3 12100F +51%
3557
Passmark CPU (многоядерный)
4348
Core i3 12100F +236%
14614
Geekbench 5 (одноядерный)
980
Core i3 12100F +72%
1687
Geekbench 5 (многоядерный)
2168
Core i3 12100F +200%
6512
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i3-7100
|i3-12100F
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|HD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|3.9 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|39x
|33x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|51 Вт
|58 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|-
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|192
|-
|TMUs
|24
|-
|ROPs
|3
|-
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-400, DDR3L-1600
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 7100
|Сайт Intel Core i3 12100F
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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