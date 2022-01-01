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Intel Core i3 7100 против i3 12100F

Intel Core i3 7100
VS
Intel Core i3 12100F
Intel Core i3 7100
Intel Core i3 12100F

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 7100 на 3.9 ГГц или i3 12100F с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12100F and 7100
Причины выбрать Intel Core i3 7100
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
  • На 12% ниже чем у Core i3 12100F пиковое энергопотребление – 51 vs 58 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
  • Появился на 5 лет и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
  • На 41.04 ГБ/c (115%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 72% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1687 и 980 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 7100
2348
Core i3 12100F +51%
3557
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 7100
4348
Core i3 12100F +236%
14614
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 7100
2168
Core i3 12100F +200%
6512
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 7100 и i3 12100F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Kaby Lake Alder Lake-S
Номер модели i3-7100 i3-12100F
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Интегрированная графика HD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 3.9 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 39x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 51 Вт 58 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 -
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 24 -
ROPs 3 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i3 7100
0.44 терафлопс
Core i3 12100F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-400, DDR3L-1600 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 7100 Сайт Intel Core i3 12100F
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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