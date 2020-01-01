Главная > Сравнения CPU > Core i3 7100 vs Core i3 5005U

Intel Core i3 7100 против i3 5005U

Intel Core i3 7100
Intel Core i3 7100
VS
Intel Core i3 5005U
Intel Core i3 5005U

Что лучше: десктопный Intel Core i3 7100 на 3.9 ГГц или ноутбучный i3 5005U на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5005U and 7100
Причины выбрать Intel Core i3 7100
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-400
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • На 10.16 ГБ/c (40%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 5005U
  • На 71% ниже чем у Core i3 7100 пиковое энергопотребление – 15 vs 51 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 7100 +97%
2285
Core i3 5005U
1162
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 7100 +111%
4281
Core i3 5005U
2025
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 7100 +101%
962
Core i3 5005U
479
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 7100 +101%
2106
Core i3 5005U
1047

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 7100 и i3 5005U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 5 января 2015
Цена в момент релиза 117 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake Broadwell
Номер модели i3-7100 i3-5005U
Сокет LGA-1151 BGA-1168
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Intel HD Graphics 5500

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 3.9 ГГц 2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 39x 20x
Скорость шины 8 ГТ/c 5 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 51 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-400, DDR3L-1600 DDR3L-1600, LPDDR3-1600
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 25.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 7100 Сайт Intel Core i3 5005U
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i3 5005U или i3 7100?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях