Что лучше: десктопный Intel Core i3 7100 на 3.9 ГГц или ноутбучный i3 6006U на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.