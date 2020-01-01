Intel Core i3 7100 против i3 6006U
Что лучше: десктопный Intel Core i3 7100 на 3.9 ГГц или ноутбучный i3 6006U на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
70
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
52
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
46
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 7100
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-400
- На 1.66 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 6006U
- На 71% ниже чем у Core i3 7100 пиковое энергопотребление – 15 vs 51 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (многоядерный)
1007
н/д
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 7100 +96%
2285
1164
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 7100 +90%
4281
2255
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 7100 +103%
962
473
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 7100 +89%
2106
1113
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|1 ноября 2016
|Цена в момент релиза
|117 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Skylake
|Номер модели
|i3-7100
|i3-6006U
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1356
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Intel HD Graphics 520
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.9 ГГц
|2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|39x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|1.7 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|51 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-400, DDR3L-1600
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 7100
|Сайт Intel Core i3 6006U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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