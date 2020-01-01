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Intel Core i3 7100 против i3 6006U

Intel Core i3 7100
Intel Core i3 7100
VS
Intel Core i3 6006U
Intel Core i3 6006U

Что лучше: десктопный Intel Core i3 7100 на 3.9 ГГц или ноутбучный i3 6006U на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6006U and 7100
Причины выбрать Intel Core i3 7100
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-400
  • На 1.66 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 6006U
  • На 71% ниже чем у Core i3 7100 пиковое энергопотребление – 15 vs 51 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 7100 +96%
2285
Core i3 6006U
1164
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 7100 +90%
4281
Core i3 6006U
2255
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 7100 +103%
962
Core i3 6006U
473
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 7100 +89%
2106
Core i3 6006U
1113

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 7100 и i3 6006U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 1 ноября 2016
Цена в момент релиза 117 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake Skylake
Номер модели i3-7100 i3-6006U
Сокет LGA-1151 BGA-1356
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Intel HD Graphics 520

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 3.9 ГГц 2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 39x -
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 1.7 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 51 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-400, DDR3L-1600 DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 7100 Сайт Intel Core i3 6006U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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