Intel Core i3 7100T против AMD Ryzen 5 3600
Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 7100T на 3.4 ГГц или AMD Ryzen 5 3600 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
84
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
45
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
76
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
70
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 7100T
- На 46% ниже чем у Ryzen 5 3600 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
- Имеет на 29 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
471
Cinebench R20 (многоядерный)
3517
Passmark CPU (одноядерный)
2008
Ryzen 5 3600 +26%
2535
Passmark CPU (многоядерный)
3735
Ryzen 5 3600 +376%
17792
Geekbench 5 (одноядерный)
874
Ryzen 5 3600 +42%
1241
Geekbench 5 (многоядерный)
1968
Ryzen 5 3600 +273%
7335
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2017
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|-
|199 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i3-7100T
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|2
|6
|Количество потоков
|4
|12
|Частота
|3.4 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.2 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|34x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|92°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 7100T
|Сайт AMD Ryzen 5 3600
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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