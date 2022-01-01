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Intel Core i3 7100T против i3 12100

Intel Core i3 7100T
VS
Intel Core i3 12100
Intel Core i3 7100T
Intel Core i3 12100

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 7100T на 3.4 ГГц или i3 12100 с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12100 and 7100T
Причины выбрать Intel Core i3 7100T
  • На 42% ниже чем у Core i3 12100 пиковое энергопотребление – 35 vs 60 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 12100
  • Появился на 5 лет и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • На 90% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1648 и 867 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Более чем на 8° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 7100T
2007
Core i3 12100 +78%
3579
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 7100T
3802
Core i3 12100 +286%
14691
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 7100T
1934
Core i3 12100 +230%
6391
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 7100T и i3 12100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Kaby Lake Alder Lake-S
Номер модели i3-7100T i3-12100
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Интегрированная графика HD Graphics 630 UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 3.4 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.3 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 34x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 60 Вт
Критическая температура 92°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Intel UHD Graphics 730
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 192 192
TMUs 24 48
ROPs 3 24
Вычислительные блоки 24 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 7100T
0.44 терафлопс
Core i3 12100
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 7100T Сайт Intel Core i3 12100
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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4. Core i5 10400 или Core i3 12100
5. Ryzen 5 5600G или Core i3 12100
6. Core i5 12400 или Core i3 12100
7. Core i5 12400F или Core i3 12100
8. Ryzen 3 3300X или Core i3 12100
9. Core i5 11400 или Core i3 12100
10. Core i3 12100F или Core i3 12100

Комментарии

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