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Intel Core i3 7100U против AMD Ryzen 3 3200G

Intel Core i3 7100U
Intel Core i3 7100U
VS
AMD Ryzen 3 3200G
AMD Ryzen 3 3200G

Что лучше: 2-ядерный ноутбучный Intel Core i3 7100U на 2.4 ГГц или десктопный AMD Ryzen 3 3200G с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3200G and 7100U
Причины выбрать Intel Core i3 7100U
  • На 77% ниже чем у Ryzen 3 3200G пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200G
  • Появился на 3 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
  • На 9.61 ГБ/c (28%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 7100U
443
Ryzen 3 3200G +226%
1444
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 7100U
1379
Ryzen 3 3200G +59%
2199
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 7100U
2714
Ryzen 3 3200G +167%
7247
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 7100U
1353
Ryzen 3 3200G +113%
2879

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 7100U и AMD Ryzen 3 3200G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 30 августа 2016 30 сентября 2019
Цена в момент релиза - 99 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Zen+
Номер модели i3-7100U -
Сокет BGA-1356 AM4
Интегрированная графика Intel HD Graphics 620 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 4
Частота 2.4 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 36x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR4-2933
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 7100U Сайт AMD Ryzen 3 3200G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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