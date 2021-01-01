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Intel Core i3 7100U против i3 1110G4

Intel Core i3 7100U
VS
Intel Core i3 1110G4
Intel Core i3 7100U
Intel Core i3 1110G4

Что лучше: Intel Core i3 7100U на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или i3 1110G4 на 1.5-2.5 ГГц (c Turbo Boost до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1110G4 and 7100U
Причины выбрать Intel Core i3 1110G4
  • Появился на 4 года позже чем соперник
  • В 2.3 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1323 и 563 балла
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 7100U
572
Core i3 1110G4 +131%
1323
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 7100U
1359
Core i3 1110G4 +66%
2250

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 7100U и i3 1110G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 30 августа 2016 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake Tiger Lake UP4
Номер модели i3-7100U i3-1110G4
Сокет BGA-1356 BGA-1440
Интегрированная графика Intel HD Graphics 620 Intel UHD Graphics Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.4 ГГц 1.5-2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.9 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 25x
Скорость шины 4 ГТ/c 2 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 7-15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 LPDDR4x-4267
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 7100U Сайт Intel Core i3 1110G4
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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