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Intel Core i3 7100U против i3 1115G4

Intel Core i3 7100U
VS
Intel Core i3 1115G4
Intel Core i3 7100U
Intel Core i3 1115G4

Что лучше: Intel Core i3 7100U на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или i3 1115G4 на 1.7-3.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1115G4 and 7100U
Причины выбрать Intel Core i3 7100U
  • На 46% ниже чем у Core i3 1115G4 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • Появился на 4 года позже чем соперник
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1233 и 615 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 7100U
570
Core i3 1115G4 +141%
1373
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 7100U
1178
Core i3 1115G4 +114%
2526
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 7100U
1401
Core i3 1115G4 +93%
2709
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 7100U
2737
Core i3 1115G4 +131%
6310
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 7100U
1393
Core i3 1115G4 +83%
2547
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 7100U и i3 1115G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 30 августа 2016 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Kaby Lake Tiger Lake UP3
Номер модели i3-7100U i3-1115G4
Сокет BGA-1356 BGA-1449
Интегрированная графика HD Graphics 620 Iris Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.4 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.1 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 24x 17-30x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 620 Intel Iris Xe Graphics G4
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 192 384
TMUs 24 24
ROPs 3 12
Вычислительные блоки 24 48
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i3 7100U
0.4 терафлопс
Core i3 1115G4
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR4-3200, LPDDR4X-3733
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 7100U Сайт Intel Core i3 1115G4
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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