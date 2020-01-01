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Intel Core i3 7100U против i3 5010U

Intel Core i3 7100U
Intel Core i3 7100U
VS
Intel Core i3 5010U
Intel Core i3 5010U

Что лучше: Intel Core i3 7100U на 2.4 ГГц или i3 5010U на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5010U and 7100U
Причины выбрать Intel Core i3 7100U
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2133
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • На 8.5 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 7100U +10%
1379
Core i3 5010U
1256
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 7100U +28%
2714
Core i3 5010U
2128
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 7100U и i3 5010U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 30 августа 2016 5 января 2015
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake Broadwell
Номер модели i3-7100U i3-5010U
Сокет BGA-1356 BGA-1168
Интегрированная графика Intel HD Graphics 620 Intel HD Graphics 5500

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.4 ГГц 2.1 ГГц
Множитель - 21x
Скорость шины 4 ГТ/c 5 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR3L-1600, LPDDR3-1600
Макс. размер 32 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 25.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 7100U Сайт Intel Core i3 5010U
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 12 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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