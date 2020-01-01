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Intel Core i3 7100U против i3 6006U

Intel Core i3 7100U
Intel Core i3 7100U
VS
Intel Core i3 6006U
Intel Core i3 6006U

Что лучше: Intel Core i3 7100U на 2.4 ГГц или i3 6006U на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6006U and 7100U

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 7100U +18%
1379
Core i3 6006U
1164
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 7100U +20%
2714
Core i3 6006U
2255
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 7100U +22%
1353
Core i3 6006U
1113

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 7100U и i3 6006U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 30 августа 2016 1 ноября 2016
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake Skylake
Номер модели i3-7100U i3-6006U
Сокет BGA-1356 BGA-1356
Интегрированная графика Intel HD Graphics 620 Intel HD Graphics 520

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.4 ГГц 2 ГГц
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 1.7 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 7100U Сайт Intel Core i3 6006U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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