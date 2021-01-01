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Intel Core i3 8100 против AMD Ryzen 3 3100

Intel Core i3 8100
VS
AMD Ryzen 3 3100
Intel Core i3 8100
AMD Ryzen 3 3100

Что лучше: Intel Core i3 8100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или AMD Ryzen 3 3100 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3100 and 8100
Причины выбрать Intel Core i3 8100
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3100
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 25% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1135 и 905 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i3 8100
365
Ryzen 3 3100 +23%
448
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 8100
1469
Ryzen 3 3100 +58%
2318
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 8100
2285
Ryzen 3 3100 +8%
2459
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 8100
6131
Ryzen 3 3100 +94%
11899
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 8100
920
Ryzen 3 3100 +25%
1152
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 8100
3115
Ryzen 3 3100 +61%
5015

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 8100 и AMD Ryzen 3 3100

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 5 октября 2017 21 апреля 2020
Цена в момент релиза 117 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Zen 2
Номер модели i3-8100 -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 8
Частота 3.6 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 8100 Сайт AMD Ryzen 3 3100
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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10. Intel Core i3 10100F или AMD Ryzen 3 3100

Комментарии

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