Что лучше: Intel Core i3 8100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или AMD Ryzen 3 3100 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.