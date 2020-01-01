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Intel Core i3 8100 против AMD Ryzen 3 3200U

Intel Core i3 8100
Intel Core i3 8100
VS
AMD Ryzen 3 3200U
AMD Ryzen 3 3200U

Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i3 8100 на 3.6 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 3 3200U с 2-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3200U and 8100
Причины выбрать Intel Core i3 8100
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200U
  • На 77% ниже чем у Core i3 8100 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 8100 +147%
1434
Ryzen 3 3200U
580
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 8100 +19%
2227
Ryzen 3 3200U
1865
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 8100 +50%
6126
Ryzen 3 3200U
4085
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 8100 +114%
3254
Ryzen 3 3200U
1520

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 8100 и AMD Ryzen 3 3200U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 5 октября 2017 6 января 2019
Цена в момент релиза 117 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Zen+
Номер модели i3-8100 -
Сокет LGA-1151 FP5
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon Vega 3

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 3.6 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 26x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.5 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 8100 Сайт AMD Ryzen 3 3200U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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