Intel Core i3 8100 против AMD Ryzen 3 3300X
Что лучше: Intel Core i3 8100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или AMD Ryzen 3 3300X на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
64
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
16
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
49
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
45
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 8100
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3300X
- Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- На 43% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1296 и 905 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
365
Ryzen 3 3300X +39%
508
Cinebench R20 (многоядерный)
1469
Ryzen 3 3300X +68%
2467
Passmark CPU (одноядерный)
2285
Ryzen 3 3300X +19%
2715
Passmark CPU (многоядерный)
6131
Ryzen 3 3300X +108%
12755
Geekbench 5 (одноядерный)
920
Ryzen 3 3300X +42%
1309
Geekbench 5 (многоядерный)
3115
Ryzen 3 3300X +71%
5334
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|5 октября 2017
|21 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|117 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i3-8100
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|3.6 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|38x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 8100
|Сайт AMD Ryzen 3 3300X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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