Intel Core i3 8100 против AMD Ryzen 5 Pro 4650G
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 8100 на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 5 Pro 4650G с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 Pro 4650G
- Появился на 2 года и 10 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1203 и 949 баллов
- На 6.21 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
945
Ryzen 5 Pro 4650G +34%
1264
Cinebench R23 (многоядерный)
3612
Ryzen 5 Pro 4650G +158%
9304
Passmark CPU (одноядерный)
2262
Ryzen 5 Pro 4650G +19%
2683
Passmark CPU (многоядерный)
6210
Ryzen 5 Pro 4650G +166%
16497
Geekbench 5 (одноядерный)
954
Ryzen 5 Pro 4650G +26%
1205
Geekbench 5 (многоядерный)
3343
Ryzen 5 Pro 4650G +97%
6570
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|5 октября 2017
|21 июля 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i3-8100
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Radeon Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|4
|12
|Частота
|3.6 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon Vega 7
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|448
|TMUs
|24
|28
|ROPs
|3
|7
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 8100
|Сайт AMD Ryzen 5 Pro 4650G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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