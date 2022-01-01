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Intel Core i3 8100 против AMD Ryzen 5 Pro 4650G

Intel Core i3 8100
VS
AMD Ryzen 5 Pro 4650G
Intel Core i3 8100
AMD Ryzen 5 Pro 4650G

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 8100 на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 5 Pro 4650G с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4650G and 8100
Причины выбрать AMD Ryzen 5 Pro 4650G
  • Появился на 2 года и 10 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1203 и 949 баллов
  • На 6.21 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 8100
6210
Ryzen 5 Pro 4650G +166%
16497
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 8100 и AMD Ryzen 5 Pro 4650G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 5 октября 2017 21 июля 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Zen 2
Номер модели i3-8100 -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 4 12
Частота 3.6 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon Vega 7
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 192 448
TMUs 24 28
ROPs 3 7
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i3 8100
0.38 терафлопс
Ryzen 5 Pro 4650G
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 8100 Сайт AMD Ryzen 5 Pro 4650G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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