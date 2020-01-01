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Intel Core i3 8100 против Celeron G3930

Intel Core i3 8100
Intel Core i3 8100
VS
Intel Celeron G3930
Intel Celeron G3930

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 8100 на 3.6 ГГц или Celeron G3930 с 2-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между G3930 and 8100
Причины выбрать Intel Core i3 8100
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Celeron G3930
  • На 22% ниже чем у Core i3 8100 пиковое энергопотребление – 51 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 8100 +25%
2227
Celeron G3930
1781
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 8100 +170%
6126
Celeron G3930
2272
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 8100 +277%
3254
Celeron G3930
864

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 8100 и Celeron G3930

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 октября 2017 3 января 2017
Цена в момент релиза 117 долларов 42 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Kaby Lake
Номер модели i3-8100 G3930
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel HD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 2
Частота 3.6 ГГц 2.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 29x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 51 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 8100 Сайт Intel Celeron G3930
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2

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Комментарии

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