Intel Core i3 8100 против Celeron G4900
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 8100 на 3.6 ГГц или Celeron G4900 с 2-ядрами на 3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
70
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
53
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
49
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 8100
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Celeron G4900
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- На 17% ниже чем у Core i3 8100 пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
364
Cinebench R20 (многоядерный)
1434
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 8100 +17%
2227
1908
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 8100 +158%
6126
2379
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 8100 +28%
985
771
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 8100 +129%
3254
1420
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 октября 2017
|3 апреля 2018
|Цена в момент релиза
|117 долларов
|42 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i3-8100
|G4900
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 610
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|3.6 ГГц
|3.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|31x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|2МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|54 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 8100
|Сайт Intel Celeron G4900
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2
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