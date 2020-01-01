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Intel Core i3 8100 против Celeron G4900

Intel Core i3 8100
Intel Core i3 8100
VS
Intel Celeron G4900
Intel Celeron G4900

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 8100 на 3.6 ГГц или Celeron G4900 с 2-ядрами на 3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между G4900 and 8100
Причины выбрать Intel Core i3 8100
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Celeron G4900
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • На 17% ниже чем у Core i3 8100 пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 8100 +17%
2227
Celeron G4900
1908
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 8100 +158%
6126
Celeron G4900
2379
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 8100 +129%
3254
Celeron G4900
1420

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 8100 и Celeron G4900

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 октября 2017 3 апреля 2018
Цена в момент релиза 117 долларов 42 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели i3-8100 G4900
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 2
Частота 3.6 ГГц 3.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 31x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 54 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 8100 Сайт Intel Celeron G4900
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2

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Комментарии

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