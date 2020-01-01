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Intel Core i3 8100 против i3 10100

Intel Core i3 8100
Intel Core i3 8100
VS
Intel Core i3 10100
Intel Core i3 10100

Что лучше: Intel Core i3 8100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или i3 10100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100 and 8100
Причины выбрать Intel Core i3 10100
  • Появился на 2 года и 8 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1099 и 993 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 8100
1442
Core i3 10100 +57%
2264
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 8100
2251
Core i3 10100 +16%
2601
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 8100
6105
Core i3 10100 +45%
8835
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 8100
992
Core i3 10100 +11%
1099
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 8100
3297
Core i3 10100 +27%
4174

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 8100 и i3 10100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 октября 2017 1 мая 2020
Цена в момент релиза 117 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i3-8100 i3-10100
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 8
Частота 3.6 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 8100 Сайт Intel Core i3 10100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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