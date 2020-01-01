Intel Core i3 8100 против i3 10100
Что лучше: Intel Core i3 8100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или i3 10100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
64
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
16
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
52
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
45
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 10100
- Появился на 2 года и 8 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1099 и 993 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
358
Core i3 10100 +25%
446
Cinebench R20 (многоядерный)
1442
Core i3 10100 +57%
2264
Passmark CPU (одноядерный)
2251
Core i3 10100 +16%
2601
Passmark CPU (многоядерный)
6105
Core i3 10100 +45%
8835
Geekbench 5 (одноядерный)
992
Core i3 10100 +11%
1099
Geekbench 5 (многоядерный)
3297
Core i3 10100 +27%
4174
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 октября 2017
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|117 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i3-8100
|i3-10100
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|3.6 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 8100
|Сайт Intel Core i3 10100
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
3 (33.3%)
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