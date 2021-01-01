Intel Core i3 8100 против i3 10100F
Что лучше: Intel Core i3 8100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или i3 10100F на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
64
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
16
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
49
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
45
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 8100
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i3 10100F
- Появился на 3 года и 1 месяц позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1072 и 905 баллов
- На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
365
Core i3 10100F +24%
451
Cinebench R20 (многоядерный)
1469
Core i3 10100F +57%
2300
Passmark CPU (одноядерный)
2285
Core i3 10100F +15%
2623
Passmark CPU (многоядерный)
6131
Core i3 10100F +43%
8773
Geekbench 5 (одноядерный)
920
Core i3 10100F +17%
1079
Geekbench 5 (многоядерный)
3115
Core i3 10100F +19%
3695
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 октября 2017
|10 октября 2020
|Цена в момент релиза
|117 долларов
|79 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i3-8100
|i3-10100F
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|3.6 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 8100
|Сайт Intel Core i3 10100F
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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