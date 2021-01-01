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Intel Core i3 8100 против i3 10100F

Intel Core i3 8100
VS
Intel Core i3 10100F
Intel Core i3 8100
Intel Core i3 10100F

Что лучше: Intel Core i3 8100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или i3 10100F на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100F and 8100
Причины выбрать Intel Core i3 8100
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i3 10100F
  • Появился на 3 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1072 и 905 баллов
  • На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 8100
1469
Core i3 10100F +57%
2300
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 8100
2285
Core i3 10100F +15%
2623
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 8100
6131
Core i3 10100F +43%
8773
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 8100
3115
Core i3 10100F +19%
3695

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 8100 и i3 10100F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 октября 2017 10 октября 2020
Цена в момент релиза 117 долларов 79 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i3-8100 i3-10100F
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 8
Частота 3.6 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 8100 Сайт Intel Core i3 10100F
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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4. Core i3 1005G1 или Core i3 8100
5. Core i3 9100 или Core i3 8100
6. Core i3 10100 или Core i3 10100F
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8. Core i3 9100F или Core i3 10100F
9. Core i5 10400F или Core i3 10100F

Комментарии

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