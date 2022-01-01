Intel Core i3 8100 против i3 10105F
Что лучше: Intel Core i3 8100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или i3 10105F на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
58
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
18
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
45
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
42
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 8100
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i3 10105F
- Появился на 3 года и 5 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1143 и 949 баллов
- На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
945
Core i3 10105F +24%
1170
Cinebench R23 (многоядерный)
3612
Core i3 10105F +59%
5754
Passmark CPU (одноядерный)
2262
Core i3 10105F +19%
2699
Passmark CPU (многоядерный)
6210
Core i3 10105F +48%
9188
Geekbench 5 (одноядерный)
954
Core i3 10105F +20%
1149
Geekbench 5 (многоядерный)
3343
Core i3 10105F +32%
4427
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 октября 2017
|15 февраля 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i3-8100
|i3-10105F
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1200
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|3.6 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|-
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|192
|-
|TMUs
|24
|-
|ROPs
|3
|-
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 8100
|Сайт Intel Core i3 10105F
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1