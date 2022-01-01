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Intel Core i3 8100 против i3 10105F

Intel Core i3 8100
VS
Intel Core i3 10105F
Intel Core i3 8100
Intel Core i3 10105F

Что лучше: Intel Core i3 8100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или i3 10105F на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10105F and 8100
Причины выбрать Intel Core i3 8100
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i3 10105F
  • Появился на 3 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1143 и 949 баллов
  • На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 8100
3612
Core i3 10105F +59%
5754
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 8100
2262
Core i3 10105F +19%
2699
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 8100
6210
Core i3 10105F +48%
9188
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 8100
3343
Core i3 10105F +32%
4427
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 8100 и i3 10105F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 октября 2017 15 февраля 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i3-8100 i3-10105F
Сокет LGA-1151 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 8
Частота 3.6 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 -
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 24 -
ROPs 3 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i3 8100
0.38 терафлопс
Core i3 10105F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 8100 Сайт Intel Core i3 10105F
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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