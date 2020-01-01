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Intel Core i3 8100 против i3 10110Y

Intel Core i3 8100
Intel Core i3 8100
VS
Intel Core i3 10110Y
Intel Core i3 10110Y

Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i3 8100 на 3.6 ГГц или ноутбучный i3 10110Y с 2-ядрами на 1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10110Y and 8100
Причины выбрать Intel Core i3 8100
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 4.17 ГБ/c (13%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 10110Y
  • На 89% ниже чем у Core i3 8100 пиковое энергопотребление – 7 vs 65 Ватт
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 8100 +69%
6234
Core i3 10110Y
3697
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 8100 +96%
3322
Core i3 10110Y
1698

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 8100 и i3 10110Y

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 октября 2017 21 августа 2019
Цена в момент релиза 117 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Amber Lake Y
Номер модели i3-8100 i3-10110Y
Сокет LGA-1151 BGA-1377
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 3.6 ГГц 1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 10x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 7 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 LPDDR3-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 33.33 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 8100 Сайт Intel Core i3 10110Y
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 10
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1

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Комментарии

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