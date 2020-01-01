Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i3 8100 на 3.6 ГГц или ноутбучный i3 10110Y с 2-ядрами на 1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.