Intel Core i3 8100 против i3 10110Y
Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i3 8100 на 3.6 ГГц или ноутбучный i3 10110Y с 2-ядрами на 1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
71
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
18
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
53
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
49
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 8100
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 4.17 ГБ/c (13%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 10110Y
- На 89% ниже чем у Core i3 8100 пиковое энергопотребление – 7 vs 65 Ватт
- Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
368
Cinebench R20 (многоядерный)
1451
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 8100 +1%
2278
2259
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 8100 +69%
6234
3697
Geekbench 5 (одноядерный)
996
Core i3 10110Y +1%
1007
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 8100 +96%
3322
1698
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 октября 2017
|21 августа 2019
|Цена в момент релиза
|117 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Amber Lake Y
|Номер модели
|i3-8100
|i3-10110Y
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1377
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.6 ГГц
|1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|10x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|7 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|LPDDR3-2133, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|33.33 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 8100
|Сайт Intel Core i3 10110Y
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|10
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1
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