Что лучше: Intel Core i3 8100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или i3 12100 на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.