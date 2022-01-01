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Intel Core i3 8100 против i3 12100

Intel Core i3 8100
VS
Intel Core i3 12100
Intel Core i3 8100
Intel Core i3 12100

Что лучше: Intel Core i3 8100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или i3 12100 на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12100 and 8100
Причины выбрать Intel Core i3 12100
  • Появился на 4 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • На 39.3 ГБ/c (105%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 74% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1648 и 949 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 8% ниже чем у Core i3 8100 пиковое энергопотребление – 60 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 8100
945
Core i3 12100 +79%
1688
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 8100
3612
Core i3 12100 +125%
8134
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 8100
2262
Core i3 12100 +58%
3579
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 8100
6210
Core i3 12100 +137%
14691
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 8100
954
Core i3 12100 +73%
1653
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 8100
3343
Core i3 12100 +91%
6391
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 8100 и i3 12100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 октября 2017 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Alder Lake-S
Номер модели i3-8100 i3-12100
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 8
Частота 3.6 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 60 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 730
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 192 192
TMUs 24 48
ROPs 3 24
Вычислительные блоки 24 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 8100
0.38 терафлопс
Core i3 12100
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 8100 Сайт Intel Core i3 12100
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Конкуренты

1. Intel Core i3 8100 или AMD Ryzen 3 3200G
2. Intel Core i3 8100 или Intel Core i3 12100F
3. Intel Core i3 12100 или AMD Ryzen 5 3600
4. Intel Core i3 12100 или AMD Ryzen 5 5600X
5. Intel Core i3 12100 или AMD Ryzen 5 5600G
6. Intel Core i3 12100 или Intel Core i5 12400F
7. Intel Core i3 12100 или Intel Core i5 11400

Комментарии

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