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Intel Core i3 8100 против i3 7100T

Intel Core i3 8100
Intel Core i3 8100
VS
Intel Core i3 7100T
Intel Core i3 7100T

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 8100 на 3.6 ГГц или i3 7100T с 2-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7100T and 8100
Причины выбрать Intel Core i3 8100
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Более чем на 8 °C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать Intel Core i3 7100T
  • На 46% ниже чем у Core i3 8100 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 8100 +11%
2227
Core i3 7100T
2008
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 8100 +64%
6126
Core i3 7100T
3735
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 8100 +65%
3254
Core i3 7100T
1968

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 8100 и i3 7100T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 октября 2017 3 января 2017
Цена в момент релиза 117 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Kaby Lake
Номер модели i3-8100 i3-7100T
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel HD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 3.6 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 28x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 92°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2400, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 8100 Сайт Intel Core i3 7100T
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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