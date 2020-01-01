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Intel Core i3 8100T против i3 10100T

Intel Core i3 8100T
Intel Core i3 8100T
VS
Intel Core i3 10100T
Intel Core i3 10100T

Что лучше: десктопный Intel Core i3 8100T на 3.1 ГГц или ноутбучный i3 10100T на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100T and 8100T
Причины выбрать Intel Core i3 10100T
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Более чем на 18 °C выше максимальная рабочая температура
  • На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 8100T
2643
Core i3 10100T +30%
3432

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 8100T и i3 10100T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 30 апреля 2020
Цена в момент релиза 117 долларов 122 долларов
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i3-8100T i3-10100T
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 8
Частота 3.1 ГГц 3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 31x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 35 Вт
Критическая температура 82°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 8100T Сайт Intel Core i3 10100T
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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