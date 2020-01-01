Что лучше: десктопный Intel Core i3 8100T на 3.1 ГГц или ноутбучный i3 10100T на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.