Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 8100T на 3.1 ГГц или i3 7100T с 2-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.