Intel Core i3 8100T против i3 7100T
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 8100T на 3.1 ГГц или i3 7100T с 2-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 8100T
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i3 7100T
- Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
1905
Core i3 7100T +5%
2008
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 8100T +40%
5230
3735
Geekbench 5 (одноядерный)
814
Core i3 7100T +7%
874
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 8100T +34%
2643
1968
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|3 января 2017
|Цена в момент релиза
|117 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Kaby Lake
|Номер модели
|i3-8100T
|i3-7100T
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel HD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.1 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|31x
|34x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|82°C
|92°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 8100T
|Сайт Intel Core i3 7100T
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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