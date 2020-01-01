Главная > Сравнения CPU > Core i3 8100T vs Core i3 8100

Intel Core i3 8100T против i3 8100

Intel Core i3 8100T
Intel Core i3 8100T
VS
Intel Core i3 8100
Intel Core i3 8100

Что лучше: Intel Core i3 8100T на 3.1 ГГц или i3 8100 на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8100 and 8100T
Причины выбрать Intel Core i3 8100T
  • На 46% ниже чем у Core i3 8100 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i3 8100
  • Более чем на 18 °C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 8100T
1905
Core i3 8100 +17%
2227
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 8100T
5230
Core i3 8100 +17%
6126
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 8100T
2643
Core i3 8100 +23%
3254

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 8100T и i3 8100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 5 октября 2017
Цена в момент релиза 117 долларов 117 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели i3-8100T i3-8100
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 3.1 ГГц 3.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 31x 28x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 65 Вт
Критическая температура 82°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 8100T Сайт Intel Core i3 8100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i3 8100 или i3 8100T?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях