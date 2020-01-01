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Intel Core i3 8130U против AMD Ryzen 3 3200U

Intel Core i3 8130U
Intel Core i3 8130U
VS
AMD Ryzen 3 3200U
AMD Ryzen 3 3200U

Что лучше: Intel Core i3 8130U на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.4) или AMD Ryzen 3 3200U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3200U and 8130U
Причины выбрать Intel Core i3 8130U
  • На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200U
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • На 3% выше частота в Turbo Boost (3.5 ГГц против 3.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 8130U
3601
Ryzen 3 3200U +13%
4085
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 8130U и AMD Ryzen 3 3200U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 12 февраля 2018 6 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake Zen+
Номер модели i3-8130U -
Сокет BGA-1356 FP5
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Radeon Vega 3

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.2 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 26x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.5 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 8130U Сайт AMD Ryzen 3 3200U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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