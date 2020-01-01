Intel Core i3 8130U против AMD Ryzen 5 3600X
Что лучше: 2-ядерный ноутбучный Intel Core i3 8130U на 2.2 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 3600X с 6-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 8130U
- На 84% ниже чем у Ryzen 5 3600X пиковое энергопотребление – 15 vs 95 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 620
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600X
- Имеет на 28 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Разблокированный множитель
- На 29% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.4 ГГц)
- На 10.18 ГБ/c (27%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
346
Ryzen 5 3600X +41%
489
Cinebench R20 (многоядерный)
774
Ryzen 5 3600X +398%
3854
Passmark CPU (одноядерный)
1911
Ryzen 5 3600X +40%
2675
Passmark CPU (многоядерный)
3601
Ryzen 5 3600X +408%
18308
Geekbench 5 (одноядерный)
776
Ryzen 5 3600X +60%
1244
Geekbench 5 (многоядерный)
1598
Ryzen 5 3600X +330%
6869
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|12 февраля 2018
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|-
|249 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i3-8130U
|-
|Сокет
|BGA-1356
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|2
|6
|Количество потоков
|4
|12
|Частота
|2.2 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|24x
|38x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-3200
|Макс. размер
|32 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 8130U
|Сайт AMD Ryzen 5 3600X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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