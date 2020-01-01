Главная > Сравнения CPU > Core i3 8130U vs Core i3 1005G1

Intel Core i3 8130U против i3 1005G1

Intel Core i3 8130U
Intel Core i3 8130U
VS
Intel Core i3 1005G1
Intel Core i3 1005G1

Что лучше: Intel Core i3 8130U на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.4) или i3 1005G1 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1005G1 and 8130U
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 8130U
1911
Core i3 1005G1 +20%
2291
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 8130U
3601
Core i3 1005G1 +46%
5257
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 8130U
1598
Core i3 1005G1 +20%
1910

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 8130U и i3 1005G1

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 12 февраля 2018 1 августа 2019
Цена в момент релиза - 281 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake Ice Lake
Номер модели i3-8130U i3-1005G1
Сокет BGA-1356 BGA-1526
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics G1

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.2 ГГц 1.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 24x 12x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 8130U Сайт Intel Core i3 1005G1
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 -
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
17 (58.6%)
12 (41.4%)
Всего проголосовало: 29

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i3 1005G1 или i3 8130U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях