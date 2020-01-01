Главная > Сравнения CPU > Core i3 8130U vs Core i3 10110U

Intel Core i3 8130U против i3 10110U

Intel Core i3 8130U
Intel Core i3 8130U
VS
Intel Core i3 10110U
Intel Core i3 10110U

Что лучше: Intel Core i3 8130U на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.4) или i3 10110U на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10110U and 8130U
Причины выбрать Intel Core i3 10110U
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • На 21% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.4 ГГц)
  • На 4.16 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 8130U
1911
Core i3 10110U +22%
2333
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 8130U
3601
Core i3 10110U +12%
4022
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 8130U и i3 10110U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 12 февраля 2018 21 августа 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake Comet Lake
Номер модели i3-8130U i3-10110U
Сокет BGA-1356 BGA-1528
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.2 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 24x 21x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 41.66 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 8130U Сайт Intel Core i3 10110U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i3 10110U или i3 8130U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях