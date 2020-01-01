Intel Core i3 8130U против i3 5005U
Что лучше: Intel Core i3 8130U на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.4) или i3 5005U на 2 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 8130U
- Появился на 3 года и 1 месяц позже чем соперник
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2400
- На 11.9 ГБ/c (46%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
346
Cinebench R20 (многоядерный)
774
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 8130U +64%
1911
1162
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 8130U +78%
3601
2025
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 8130U +62%
776
479
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 8130U +53%
1598
1047
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|12 февраля 2018
|5 января 2015
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Broadwell
|Номер модели
|i3-8130U
|i3-5005U
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1168
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel HD Graphics 5500
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.2 ГГц
|2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|24x
|20x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|5 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR3L-1600, LPDDR3-1600
|Макс. размер
|32 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|25.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 8130U
|Сайт Intel Core i3 5005U
|Версия PCI Express
|3.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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