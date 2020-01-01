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Intel Core i3 8130U против i3 7100

Intel Core i3 8130U
Intel Core i3 8130U
VS
Intel Core i3 7100
Intel Core i3 7100

Что лучше: ноутбучный Intel Core i3 8130U на 2.2 ГГц или десктопный i3 7100 на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7100 and 8130U
Причины выбрать Intel Core i3 8130U
  • На 71% ниже чем у Core i3 7100 пиковое энергопотребление – 15 vs 51 Ватт
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
  • На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 7100
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-400

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 8130U
774
Core i3 7100 +30%
1007
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 8130U
1911
Core i3 7100 +20%
2285
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 8130U
3601
Core i3 7100 +19%
4281
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 8130U
1598
Core i3 7100 +32%
2106

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 8130U и i3 7100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 12 февраля 2018 3 января 2017
Цена в момент релиза - 117 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Kaby Lake
Номер модели i3-8130U i3-7100
Сокет BGA-1356 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel HD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.2 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 39x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 51 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-400, DDR3L-1600
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 8130U Сайт Intel Core i3 7100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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