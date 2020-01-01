Intel Core i3 8130U против i3 7100T
Что лучше: ноутбучный Intel Core i3 8130U на 2.2 ГГц или десктопный i3 7100T на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 8130U
- На 57% ниже чем у Core i3 7100T пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
- Более чем на 8 °C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать Intel Core i3 7100T
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
346
Cinebench R20 (многоядерный)
774
Passmark CPU (одноядерный)
1911
Core i3 7100T +5%
2008
Passmark CPU (многоядерный)
3601
Core i3 7100T +4%
3735
Geekbench 5 (одноядерный)
776
Core i3 7100T +13%
874
Geekbench 5 (многоядерный)
1598
Core i3 7100T +23%
1968
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|12 февраля 2018
|3 января 2017
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Kaby Lake
|Номер модели
|i3-8130U
|i3-7100T
|Сокет
|BGA-1356
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel HD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.2 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|24x
|34x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|92°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 8130U
|Сайт Intel Core i3 7100T
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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