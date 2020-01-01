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Intel Core i3 8130U против i3 7100T

Intel Core i3 8130U
Intel Core i3 8130U
VS
Intel Core i3 7100T
Intel Core i3 7100T

Что лучше: ноутбучный Intel Core i3 8130U на 2.2 ГГц или десктопный i3 7100T на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7100T and 8130U
Причины выбрать Intel Core i3 8130U
  • На 57% ниже чем у Core i3 7100T пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
  • Более чем на 8 °C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать Intel Core i3 7100T
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 8130U
1598
Core i3 7100T +23%
1968

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 8130U и i3 7100T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 12 февраля 2018 3 января 2017
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Kaby Lake
Номер модели i3-8130U i3-7100T
Сокет BGA-1356 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel HD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.2 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц -
Частота шины 100 МГц -
Множитель 24x 34x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 92°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2400, DDR3L-1600
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 8130U Сайт Intel Core i3 7100T
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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