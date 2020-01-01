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Intel Core i3 8130U против i3 7100U

Intel Core i3 8130U
Intel Core i3 8130U
VS
Intel Core i3 7100U
Intel Core i3 7100U

Что лучше: Intel Core i3 8130U на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.4) или i3 7100U на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7100U and 8130U
Причины выбрать Intel Core i3 8130U
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
  • На 3.4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 8130U +39%
1911
Core i3 7100U
1379
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 8130U +33%
3601
Core i3 7100U
2714
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 8130U +18%
1598
Core i3 7100U
1353

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 8130U и i3 7100U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 12 февраля 2018 30 августа 2016
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake Kaby Lake
Номер модели i3-8130U i3-7100U
Сокет BGA-1356 BGA-1356
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel HD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.2 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц -
Частота шины 100 МГц -
Множитель 24x -
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 8130U Сайт Intel Core i3 7100U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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