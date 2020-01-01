Intel Core i3 8130U против i3 7100U
Что лучше: Intel Core i3 8130U на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.4) или i3 7100U на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 8130U
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
- На 3.4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i3 8130U +68%
346
206
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 8130U +75%
774
443
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 8130U +39%
1911
1379
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 8130U +33%
3601
2714
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 8130U +30%
776
598
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 8130U +18%
1598
1353
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|12 февраля 2018
|30 августа 2016
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Kaby Lake
|Номер модели
|i3-8130U
|i3-7100U
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1356
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel HD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.2 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|24x
|-
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 8130U
|Сайт Intel Core i3 7100U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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