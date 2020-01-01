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Intel Core i3 8130U против i3 8100T

Intel Core i3 8130U
Intel Core i3 8130U
VS
Intel Core i3 8100T
Intel Core i3 8100T

Что лучше: 2-ядерный ноутбучный Intel Core i3 8130U на 2.2 ГГц или десктопный i3 8100T с 4-ядрами на 3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8100T and 8130U
Причины выбрать Intel Core i3 8130U
  • На 57% ниже чем у Core i3 8100T пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
  • Более чем на 18 °C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать Intel Core i3 8100T
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 8130U
3601
Core i3 8100T +45%
5230
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 8130U
1598
Core i3 8100T +65%
2643

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 8130U и i3 8100T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 12 февраля 2018 3 апреля 2018
Цена в момент релиза - 117 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Coffee Lake
Номер модели i3-8130U i3-8100T
Сокет BGA-1356 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 4
Частота 2.2 ГГц 3.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 31x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 82°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 8130U Сайт Intel Core i3 8100T
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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