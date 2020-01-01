Intel Core i3 8145U против AMD Ryzen 3 3200U
Что лучше: Intel Core i3 8145U на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.9) или AMD Ryzen 3 3200U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 8145U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
- На 11% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.5 ГГц)
- На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i3 8145U +2%
296
289
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 8145U +12%
650
580
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 8145U +11%
2076
1865
Passmark CPU (многоядерный)
3712
Ryzen 3 3200U +10%
4085
Geekbench 5 (одноядерный)
686
Ryzen 3 3200U +5%
719
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 8145U +3%
1567
1520
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|28 августа 2018
|6 января 2019
|Цена в момент релиза
|281 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Whiskey Lake
|Zen+
|Номер модели
|i3-8145U
|-
|Сокет
|BGA-1528
|FP5
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Radeon Vega 3
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.1 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|26x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.5 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 8145U
|Сайт AMD Ryzen 3 3200U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
27 (45.8%)
32 (54.2%)
Всего проголосовало: 59
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