Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 8145U на 2.1 ГГц или AMD Ryzen 7 2700U с 4-ядрами на 2.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.