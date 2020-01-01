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Intel Core i3 8145U против Celeron N4000

Intel Core i3 8145U
Intel Core i3 8145U
VS
Intel Celeron N4000
Intel Celeron N4000

Что лучше: Intel Core i3 8145U на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.9) или Celeron N4000 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N4000 and 8145U
Причины выбрать Intel Core i3 8145U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Celeron N4000
  • На 60% ниже чем у Core i3 8145U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 8145U +97%
2076
Celeron N4000
1053
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 8145U +157%
3712
Celeron N4000
1446
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 8145U +111%
1567
Celeron N4000
741

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 8145U и Celeron N4000

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 28 августа 2018 11 декабря 2017
Цена в момент релиза 281 долларов 107 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Whiskey Lake Gemini Lake
Номер модели i3-8145U N4000
Сокет BGA-1528 BGA-1090
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 2.1 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц -
Частота шины 100 МГц -
Множитель 21x -
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 4МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 6 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 8145U Сайт Intel Celeron N4000
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 16 6
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.2

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Комментарии

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