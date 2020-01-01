Что лучше: Intel Core i3 8145U на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.9) или i3 10110U на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.