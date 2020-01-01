Intel Core i3 8145U против i3 10110U
Что лучше: Intel Core i3 8145U на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.9) или i3 10110U на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 10110U
- Появился на 1 год позже чем соперник
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.9 ГГц)
- На 4.16 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
296
Core i3 10110U +33%
395
Cinebench R20 (многоядерный)
650
Core i3 10110U +15%
750
Passmark CPU (одноядерный)
2076
Core i3 10110U +12%
2333
Passmark CPU (многоядерный)
3712
Core i3 10110U +8%
4022
Geekbench 5 (одноядерный)
686
Core i3 10110U +26%
867
Geekbench 5 (многоядерный)
1567
Core i3 10110U +10%
1725
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|28 августа 2018
|21 августа 2019
|Цена в момент релиза
|281 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Whiskey Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i3-8145U
|i3-10110U
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.1 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|21x
|21x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|41.66 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 8145U
|Сайт Intel Core i3 10110U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
1 (20%)
4 (80%)
Всего проголосовало: 5
Конкуренты
- Intel Core i3 8145U или Intel Core i7 1065G7
- Intel Core i3 8145U или AMD Ryzen 5 4500U
- Intel Core i3 8145U или Intel Core i5 1035G1
- Intel Core i3 8145U или AMD Ryzen 3 3200U
- Intel Core i3 8145U или AMD Ryzen 3 4300U
- Intel Core i3 10110U или AMD Ryzen 5 4500U
- Intel Core i3 10110U или Intel Core i5 1035G1
- Intel Core i3 10110U или Intel Core i3 1005G1