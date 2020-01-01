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Intel Core i3 8145U против i3 5005U

Intel Core i3 8145U
Intel Core i3 8145U
VS
Intel Core i3 5005U
Intel Core i3 5005U

Что лучше: Intel Core i3 8145U на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.9) или i3 5005U на 2 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5005U and 8145U
Причины выбрать Intel Core i3 8145U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
  • Появился на 3 года и 8 месяцев позже чем соперник
  • На 11.9 ГБ/c (46%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 8145U +79%
2076
Core i3 5005U
1162
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 8145U +83%
3712
Core i3 5005U
2025
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 8145U +50%
1567
Core i3 5005U
1047

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 8145U и i3 5005U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 28 августа 2018 5 января 2015
Цена в момент релиза 281 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Whiskey Lake Broadwell
Номер модели i3-8145U i3-5005U
Сокет BGA-1528 BGA-1168
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel HD Graphics 5500

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.1 ГГц 2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц -
Частота шины 100 МГц -
Множитель 21x 20x
Скорость шины 4 ГТ/c 5 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR3L-1600, LPDDR3-1600
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 25.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 8145U Сайт Intel Core i3 5005U
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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