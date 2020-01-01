Что лучше: Intel Core i3 8145U на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.9) или i3 5005U на 2 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.