Intel Core i3 8145U против i3 8130U
Что лучше: Intel Core i3 8145U на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.9) или i3 8130U на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 8145U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- На 15% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
296
Core i3 8130U +17%
346
Cinebench R20 (многоядерный)
650
Core i3 8130U +19%
774
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 8145U +9%
2076
1911
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 8145U +3%
3712
3601
Geekbench 5 (одноядерный)
686
Core i3 8130U +13%
776
Geekbench 5 (многоядерный)
1567
Core i3 8130U +2%
1598
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|28 августа 2018
|12 февраля 2018
|Цена в момент релиза
|281 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Whiskey Lake
|Kaby Lake
|Номер модели
|i3-8145U
|i3-8130U
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1356
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.1 ГГц
|2.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|24x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 8145U
|Сайт Intel Core i3 8130U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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Всего проголосовало: 4
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