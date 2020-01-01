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Intel Core i3 8300 против AMD Ryzen 5 2500U

Intel Core i3 8300
Intel Core i3 8300
VS
AMD Ryzen 5 2500U
AMD Ryzen 5 2500U

Что лучше: десктопный Intel Core i3 8300 на 3.7 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 5 2500U на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2500U and 8300
Причины выбрать Intel Core i3 8300
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2500U
  • На 76% ниже чем у Core i3 8300 пиковое энергопотребление – 15 vs 62 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 8300 +24%
2300
Ryzen 5 2500U
1856
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 8300
6261
Ryzen 5 2500U +5%
6586
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 8300
1578
Ryzen 5 2500U +72%
2711

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 8300 и AMD Ryzen 5 2500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 апреля 2018 26 октября 2017
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Zen
Номер модели i3-8300 -
Сокет LGA-1151 FP5
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 8
Частота 3.7 ГГц 2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.6 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 20x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня - 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 62 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 8300 Сайт AMD Ryzen 5 2500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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