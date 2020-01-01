Intel Core i3 8300 против AMD Ryzen 5 3550H
Что лучше: десктопный Intel Core i3 8300 на 3.7 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 5 3550H на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
62
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
13
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
57
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
44
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 8300
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
- На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3550H
- На 44% ниже чем у Core i3 8300 пиковое энергопотребление – 35 vs 62 Ватт
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
356
Cinebench R20 (многоядерный)
1664
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 8300 +9%
2300
2106
Passmark CPU (многоядерный)
6261
Ryzen 5 3550H +29%
8098
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 8300 +29%
701
544
Geekbench 5 (многоядерный)
1578
Ryzen 5 3550H +15%
1810
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|6 января 2019
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen+
|Номер модели
|i3-8300
|-
|Сокет
|LGA-1151
|FP5
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|3.7 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.7 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|21x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|-
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|62 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 8300
|Сайт AMD Ryzen 5 3550H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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