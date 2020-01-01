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Intel Core i3 8300 против AMD Ryzen 5 4500U

Intel Core i3 8300
Intel Core i3 8300
VS
AMD Ryzen 5 4500U
AMD Ryzen 5 4500U

Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i3 8300 на 3.7 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 5 4500U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4500U and 8300
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4500U
  • На 76% ниже чем у Core i3 8300 пиковое энергопотребление – 15 vs 62 Ватт
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 30.77 ГБ/c (82%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 8300
2300
Ryzen 5 4500U +7%
2462
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 8300
6261
Ryzen 5 4500U +78%
11129
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 8300
701
Ryzen 5 4500U +50%
1055
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 8300
1578
Ryzen 5 4500U +174%
4322

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 8300 и AMD Ryzen 5 4500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 апреля 2018 6 января 2020
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Zen 2
Номер модели i3-8300 -
Сокет LGA-1151 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 4 6
Частота 3.7 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 23x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня - 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 62 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 8300 Сайт AMD Ryzen 5 4500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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